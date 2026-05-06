جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا على مركز إسعاف في جنوب لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما في جنوب لبنان، باستخدام الطيران المسير واستهدف مسعفي "​الهيئة الصحية الاسلامية​" في بلدة ​ديركيفا​، ما أدى الى سقوط 3 جرحى، نقلتهم فرق من اسعاف "الرسالة" الى مستشفيات المنطقة.

وخلال الليل، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدتي ​برعشيت​ و​قلاويه​، ما أدى الى أضرار جسيمة في مدرسة برج قلاويه الرسمية.

وكان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أكد الثلاثاء أن التطورات التي تشهدها منطقة الجنوب تنعكس تداعياتها على لبنان بأسره، مشدداً على أن الوقت قد حان ليرتاح الجنوب وكافة المناطق اللبنانية، عبر عودة الجيش لتسلم مهامه كاملة كجهة وحيدة مسئولة عن الأمن في الجنوب.

ودعا العماد عون، خلال استقباله اليوم وفداً من بلديات (مرجعيون، القليعة، برج الملوك، إبل السقي، دير ميماس، وكوكبا)، الجميع إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، محذراً من أن غياب هذا الدعم سيجعل "الخسارة شاملة" للجميع.

وأكد عون استمرار المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها اللبنانيون، وصولاً إلى سلام دائم لا مرحلي، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات بات الخيار الوحيد بعد استنفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب.