كارثة فقدان البصر .. شركة أمريكية تسحب 8 ملايين عبوة طعام بسبب تهديد خطير

أعلنت شركة ثيرموس ومقرها ولاية إلينوي الأمريكية عن سحب أكثر من 8 ملايين عبوة طعام وزجاجة بعد أن "أصيب عدد من الأشخاص بفقدان دائم للبصر" أثناء استخدام هذه المنتجات.

فقدان البصر بسبب عبوة طعام

وأشار إشعار الاستدعاء الصادر بتاريخ 30 أبريل والمنشور على موقع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية إلى أن المستهلكين "تعرضوا لإصابة من سدادة اندفعت بقوة من هذه العبوات عند فتحها، بما في ذلك شكاوى من إصابات ناتجة عن الصدمات والجروح التي استدعت عناية طبية. كما أصيب ثلاثة مستهلكين بفقدان دائم للبصر بعد إصابتهم في العين".

تشمل المنتجات المتأثرة عبوات الطعام ثيرموس ستانلس كينج 3000 و3020، وزجاجات الطعام والمشروبات ثيرموس سبورتسمان 3010، والتي بيعت لدى متاجر تجزئة مختلفة.

ولا تحتوي سدادات العبوات والزجاجات المستدعاة على آلية لتخفيف الضغط في المنتصف.

وبحسب موقع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC)، "إذا تم تخزين الأطعمة أو المشروبات القابلة للتلف في العبوة لفترة طويلة، فقد يندفع السدادة بقوة عند فتحها، مما قد يُسبب إصابات خطيرة وجروحًا للمستهلك".

كما نشرت الشركة إعلانًا عن الاستدعاء على إنستجرام، وفقًا لما ذكرته ABC News الأسبوع الماضي.