الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واشنطن وبكين تدرسان إطلاق محادثات رسمية بشأن الذكاء الاصطناعي

أ ش أ

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم/الخميس/ أن الولايات المتحدة والصين تدرسان إطلاق محادثات رسمية بشأن الذكاء الاصطناعي في خطوة ، قد تمثل مساراً جديداً للحوار بين الجانبين وسط استمرار التوترات التجارية والتكنولوجية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها : إن البيت الأبيض والحكومة الصينية يبحثان إدراج ملف الذكاء الاصطناعي على جدول أعمال القمة المرتقبة الأسبوع المقبل في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج.

ووفقا للتقرير فإن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقود الجانب الأمريكي في المناقشات المقترحة بشأن الذكاء الاصطناعي، فيما لم تعلن بكين حتى الآن المسؤول الذي سيتولى قيادة الجانب الصيني في هذه المحادثات.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات المحتملة تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن وبكين إلى إدارة الخلافات المتزايدة بينهما في مجالات التجارة والتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه سيؤكد للرئيس الصيني خلال اللقاء المرتقب أن الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً، في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

فرح شعبان
