بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية

أطلقت شركة "مصر للطيران"، الناقل الوطني العريق، مفاجأة كبرى لعملائها حول العالم بمناسبة مرور 94 عاماً على تأسيسها، حيث أعلنت الشركة عن تقديم خصم استثنائي يصل إلى 50% على تذاكر الطيران للرحلات الدولية، تعبيراً عن تقديرها لولاء مسافريها طوال عقود من الريادة والتميز في سماء العالم.

خصومات مصر للطيران

وأوضحت الشركة أن هذا العرض الحصري متاح للحجز خلال يوم واحد فقط، وهو يوم 7 مايو 2026، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى تأسيس هذا الصرح الوطني العظيم، مما يجعلها فرصة ذهبية للمسافرين للتخطيط لرحلاتهم الدولية القادمة بأسعار لا تقبل المنافسة.

فترة السفر والمرونة

يتيح العرض للمسافرين مرونة كبيرة في اختيار توقيت رحلاتهم، حيث تسري فترة السفر للمستفيدين من الخصم من 7 مايو وحتى 21 يونيو 2026، مما يغطي فترة هامة من موسم السفر والاجازات.

دعوة للاحتفال

ودعت "مصر للطيران" المسافرين لمشاركتها احتفالاتها تحت شعار "تاريخُنا فخرُنا"، والبدء في حجز مقاعدهم عبر الموقع الإلكتروني www.egyptair.com للاستمتاع بتجربة سفر تجمع بين عراقة التاريخ وجودة الخدمة، مع التنويه بضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام المطبقة على هذا العرض الخاص.