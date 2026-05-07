بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن طهران تتعرض لضغوط خارجية لزيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني.

وأوضح الرئيس الإيراني، في تصريحات له، أن العدو يهدف من ضغوطه إلى خلق حالة من السخط العام ودفع الناس للنزول إلى الشوارع وإضعاف بنية الحكم.

وقال الرئيس الإيراني: “المسئولون الأمريكيون يتحدثون علنا عن تشديد الضغط الاقتصادي على شعبنا بهدف خلق حالة من السخط”.

وأضاف الرئيس الإيراني: “رغم وجود انتقادات وشكاوى، لكن منع الانقسام الداخلي حاليا أولوية تتقدم على أي خلاف أو انتقاد”.

وإختتم الرئيس بزشيكان قائلا: “العدو استهدف بالحرب مراكز الشرطة والمنشآت الاقتصادية للتهيئة للفوضى الداخلية وانهيار البلاد”.