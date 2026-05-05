الرئيس الإيراني: المطالب الأمريكية غير قابلة للتطبيق وسياسة واشنطن متناقضة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي يوم الثلاثاء، إن المطالب الأمريكية "غير قابلة للتحقق".

وأوضح، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن واشنطن تتبع سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، وفي الوقت نفسه تتوقع أن تنخرط إيران في مفاوضات وتقبل بشروطها الأحادية، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يجعل الاستجابة لتلك المطالب "غير ممكنة".

ودعت القيادة العسكرية في باكستان، مساء الثلاثاء، إلى ضبط النفس في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن تحقيق سلام دائم يتطلب التزامًا جماعيًا بالمسؤولية واحترام سيادة الدول.

في السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده تسعى للقيام بدور الوسيط لإقناع الطرفين بالوصول إلى اتفاق سلام، مشددًا على أن هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة للمنطقة والعالم.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، مشيرًا إلى جهود مكثفة بذلت لوقف إطلاق النار وفتح باب الحوار.

وأضاف دار أن باكستان عملت على منع امتداد الهجمات إلى دول الخليج، وأدانت الاعتداءات التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا استمرار المشاورات بدعم عدد من العواصم لإنهاء الأزمة. كما شدد على أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مكاسب للطرفين، في ظل أهمية الأمن الإقليمي بالنسبة لباكستان ودول أخرى.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات الجارية بوساطة باكستان تشهد تقدمًا، محذرًا من الانجرار مجددًا نحو التصعيد، سواء من جانب الولايات المتحدة أو أطراف إقليمية.

وأشار عراقجي إلى أن التطورات في مضيق هرمز تؤكد غياب الحل العسكري للأزمة، مؤكدًا أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في المنطقة.