مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي.. صور

شارك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي لعام 2026م، الذي تستضيفه جامعة الأزهر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر وبمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة بالاقتصادالإسلامي في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، وفي مقدمتها التحول الرقمي في المعاملات المالية والمصرفية، والضوابط الشرعية للخدمات والتطبيقات الرقمية الحديثة، فضلًا عن سبل تطوير البحث العلمي باللغة العربية، وتعزيز دور المجلات العلمية المحكمة في خدمة الدراسات الاقتصادية والشرعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الآمن في العالم الإسلامي.

وشهد المؤتمر حضور نخبة رفيعة من العلماء والأكاديميين والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري الأسبق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري الأسبق، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئات التدريس والباحثين من داخل مصر وخارجها، فضلًا عن مشاركة ممثلي المؤسسات العلمية ومراكز الدراسات والبحث العلمي العربية والدولية، في إطار اهتمام واسع بقضايا الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي وتحدياتهما المعاصرة.