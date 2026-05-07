ميناء دمياط يستقبل فريق المراجعة التابع لهيئة الإشراف الدولية LRQA

زينب الزغبي

استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة فريق المراجعة التابع لهيئة الإشراف الدولية (LRQA) برئاسة اللواء بحري محمود حسن، وعضوية المهندس خالد كامل وذلك في إطار مراجعة تجديد شهادات التوافق مع المواصفات العالمية ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
وتأتى هذه الزيارة تأكيداً لالتزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية فى مختلف مجالات العمل، وسعيها المستمر للحفاظ على كفاءة منظوماتها التشغيلية والبيئية وتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية.
وعلى مدار عدة أيام شهدت أعمال المراجعة عقد اجتماعات مكثفة مع الإدارات المعنية بالتنسيق مع اللواء بحرى دكتور أحمد حمدى عبد العزيز  نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ، حيث تم استعراض السياسات والإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع متطلبات تجديد الشهادات الثلاثة ، إلى جانب مناقشة آليات التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسى.
كما تضمنت الزيارة تنفيذ مرور ميدانى على عدد من الإدارات والمخازن والمواقع الحيوية داخل الميناء بهدف التحقق من التطبيق الفعلى للإجراءات ومدى الالتزام بالمعايير الدولية، بما يدعم استيفاء متطلبات تجديد الشهادات.
وفى ختام أعمال المراجعة تابع فريق المراجعة تنفيذ مناورة ميدانية متعددة السيناريوهات غير مخططة، بحضور اللواء بحرى رفعت الماردينى رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، والعميد فؤاد الحمامى  مدير عام الإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع، حيث عكست المناورة جاهزية عالية فى التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.
وشملت المناورة التعامل مع حريق بمبنى الخدمات البحرية، وإنقاذ مصاب، إلى جانب مواجهة حريق على متن إحدى القاطرات التابعة لأسطول الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، فضلاً عن مكافحة حريق بإحدى السفن على أرصفة الميناء، والتعامل مع عطل بإحدى القاطرات وسحبها بواسطة قاطرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات السيطرة على تلوث زيتى بالمجرى المائى للميناء.
وأكد اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله أن مراجعة تجديد شهادات الجودة والسلامة والبيئة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل المؤسسى، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم مكانة ميناء دمياط كميناء محورى رائد على المستويين الإقليمى والدولى.

