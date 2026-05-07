حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. المواعيد الرسمية والحد الأقصى للأسعار
مخلفات.. إخماد حريق بجوار موقف سيارات في المنوفية
غدا الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
زاهي حواس يفتح ملف "أخلاقيات المتاحف" واسترداد الآثار في قمة سياحية عالمية بقناة السويس
ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات أمام كلية البنات بمصر الجديدة
هل على المال المستحق للمالك لدى المستأجر زكاة.. دار الإفتاء تجيب
أحمد موسى: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان تحمل رسائل دعم وتضامن
الشرطة البريطانية : اعتقال شخص هدد الأمير أندرو
أزهري: تعدد الزوجات علاج وفي مصلحة المرأة بعد ارتفاع العنوسة لـ 13.5 مليون
قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين .. أبناء ترامب يدخلون في نزاع مع ملياردير صيني
زيادة جديدة .. الذهب يرتفع 85 جنيهًا بعد ساعتين من التعاملات المسائية
غرامة 50 ألف ريال.. الداخلية السعودية تعلن الحرب على مخالفات الحج
الإشراف العام
محافظ البحر الأحمر: تحركات قوية لإنهاء أزمة المياه.. ومحطة جديدة بالغردقة ضمن خطة الدولة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
محمد البدوي

قال وليد البرقي محافظ البحر الأحمر إن ملف مياه الشرب يمثل أحد أهم الملفات الحيوية داخل محافظة البحر الأحمر، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وخطط التنمية، مشددًا على أن توفير مصدر مياه مستدام يُعد أساسًا لأي توسع تنموي بالمحافظة.

زيادة كميات المياه المنتجة

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج مراسي المذاع عبر شاشة النهار، أن المحافظة تشهد تحركات تنفيذية جادة لزيادة كميات المياه المنتجة، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ حلول عملية على الأرض، مع توقعات بظهور نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

إنشاء محطة جديدة بمدينة الغردقة

وأشار إلى أن الدولة تنفذ حاليًا أربع محطات كبرى لتحلية المياه في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، إلى جانب دراسة إنشاء محطة جديدة بمدينة الغردقة، بهدف سد الفجوة بين معدلات الاستهلاك وكميات المياه المتاحة.

اختلاف معدلات الاستهلاك

وأضاف أن التحديات لا تتعلق بالإنتاج فقط، بل تشمل أيضًا آليات التخزين والتوزيع، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك على مدار اليوم، موضحًا أنه تم تخصيص أراضٍ بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للتوسع في إنشاء الخزانات وتحسين كفاءة الشبكات، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للبنية التحتية.

إدخال أربع مناطق جديدة للعمل

وأكد المحافظ أن بعض المناطق كانت تعتمد سابقًا على سيارات نقل المياه أو نظام المناوبات، ما كان يؤدي إلى عدم انتظام الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إدخال أربع مناطق جديدة للعمل بنظام الضغط المباشر للمياه، مع إلغاء نظام الخزانات في عدد منها، ضمن خطة تستهدف إنهاء نظام المناوبات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والتوسع في تغطية المناطق المحرومة بشبكات حديثة وسعات تخزينية أكبر، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وشركة المياه والصرف الصحي.

