محافظ البحر الأحمر: تحركات قوية لإنهاء أزمة المياه.. ومحطة جديدة بالغردقة ضمن خطة الدولة

قال وليد البرقي محافظ البحر الأحمر إن ملف مياه الشرب يمثل أحد أهم الملفات الحيوية داخل محافظة البحر الأحمر، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وخطط التنمية، مشددًا على أن توفير مصدر مياه مستدام يُعد أساسًا لأي توسع تنموي بالمحافظة.

زيادة كميات المياه المنتجة

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف ببرنامج مراسي المذاع عبر شاشة النهار، أن المحافظة تشهد تحركات تنفيذية جادة لزيادة كميات المياه المنتجة، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ حلول عملية على الأرض، مع توقعات بظهور نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

إنشاء محطة جديدة بمدينة الغردقة

وأشار إلى أن الدولة تنفذ حاليًا أربع محطات كبرى لتحلية المياه في مدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، إلى جانب دراسة إنشاء محطة جديدة بمدينة الغردقة، بهدف سد الفجوة بين معدلات الاستهلاك وكميات المياه المتاحة.

اختلاف معدلات الاستهلاك

وأضاف أن التحديات لا تتعلق بالإنتاج فقط، بل تشمل أيضًا آليات التخزين والتوزيع، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك على مدار اليوم، موضحًا أنه تم تخصيص أراضٍ بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للتوسع في إنشاء الخزانات وتحسين كفاءة الشبكات، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للبنية التحتية.

إدخال أربع مناطق جديدة للعمل

وأكد المحافظ أن بعض المناطق كانت تعتمد سابقًا على سيارات نقل المياه أو نظام المناوبات، ما كان يؤدي إلى عدم انتظام الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إدخال أربع مناطق جديدة للعمل بنظام الضغط المباشر للمياه، مع إلغاء نظام الخزانات في عدد منها، ضمن خطة تستهدف إنهاء نظام المناوبات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والتوسع في تغطية المناطق المحرومة بشبكات حديثة وسعات تخزينية أكبر، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وشركة المياه والصرف الصحي.