تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 46 ألف طن بضائع و724 شاحنة و64 سيارة بموانئ الهيئة، فضلاً عن وصول وسفر 2990 راكباً، وذلك من خلال حركة تشغيل شملت 17 سفينة ما بين وصول ومغادرة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أن حركة الواردات تضمنت استقبال 8 سفن محملة بنحو 35 ألف طن بضائع، إلى جانب 263 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات مغادرة 9 سفن تحمل 11 ألف طن بضائع و461 شاحنة و19 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل خمس سفن هي "GR ROME" وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا، إلى جانب السفن "POSEIDON EXPRESS" و"الرياض" و"أمل" و"الحرية"، بينما غادرت الميناء ثلاث سفن هي "PELAGOS Express" و"Alcudia Express" و"الحرية 2".

وأضاف أن ميناء نويبع شهد تداول 5500 طن بضائع و368 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية نفذتها أربع سفن هي "آور" و"الحسين" و"سينا" و"آيلة".