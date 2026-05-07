أحمد موسى: واشنطن تبدأ تحركًا جديدًا لضرب تنظيم الإخوان عالميًا

أشاد الإعلامي أحمد موسى بإطلاق الولايات المتحدة الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، معتبرًا أنها تمثل تحولًا مهمًا في التعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحرك أمريكي مهم ويستحق الإشادة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي».

وأضاف: «قبل ساعات أطلقت الولايات المتحدة الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠٢٦، وشملت الوثيقة ١٦ صفحة، وتكشف الوثيقة التحول الأمريكي نحو تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي أصبحت -كما قالت الوثيقة- هي المحرك الرئيسي للفوضى في العالم، وهي المظلة لتنظيمات القاعدة وداعش وحماس، وتمثل العقل المؤسسي لنشر الفوضى العابرة للحدود».

وتابع: «تتحدث الوثيقة لأول مرة عن التنظيم الإخواني والعمل من أجل إقامة الخلافة الإسلامية وقتل غير المسلمين، ويعد ذلك تحولًا هائلًا في تعامل الولايات المتحدة مع الإخوان».

وأشار أحمد موسى إلى أن «الوثيقة المهمة تتحدث عن عمل الولايات المتحدة لسحق الإخوان في كل مكان، بما في ذلك تجفيف الشبكات المالية والسياسية والإعلامية، ضمن تحرك أمريكي جديد يرى تدمير الأصل وليس الفروع، وهي سياسة جديدة تتبعها الولايات المتحدة».

وأوضح: «الوثيقة تربط بين التنظيم الإخواني الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة وغسل الأموال، وأكدت أن التنظيم الإخواني الإرهابي يستخدم الدين وسيلة للوصول للحكم أو فرض النفوذ».

واختتم أحمد موسى تصريحاته قائلًا: «الواضح من تلك الوثيقة أن الولايات المتحدة ستتعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي برؤية مختلفة، وضرب بنيته التحتية وملاحقته في كل مكان ضمن تحركها في حربها على الإرهاب، وفي القلب منه الإخوان، وقد نرى تصنيفات وإجراءات شديدة ستتخذها الولايات المتحدة ضد تحركات الإخوان حول العالم».