ضبط 16.9 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بمنفلوط

ضبطت مديرية التموين بأسيوط، اليوم الخميس، 3 محطات وقود بمركز منفلوط، لتصرفها وتجميعها 16 ألفًا و900 لتر سولار بدون وجه حق، خلال حملة تموينية مكبرة شنتها المديرية على محطات الوقود بالمركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمحطة وقود لتصرفها في 13 ألفًا و200 لتر سولار، كما تم تحرير محضرين آخرين لمحطتي وقود لتجميعهما 2200 لتر و1500 لتر سولار بدون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، وبمتابعة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، لتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومحطات الوقود.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل التموين بأسيوط على استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفات التموينية ومنع التلاعب في المواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكانت الحملة برئاسة عز محمد عبد الرحمن ومحمد بكر، مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وبمشاركة خالد حسن أحمد مأمور الضبط القضائي بتموين منفلوط.