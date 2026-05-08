غدا .. "الصحفيين" تنظم احتفالية لتسليم تأشيرات الحج وشرح المناسك لأعضاء بعثة النقابة

تستضيف لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في الاحتفالية الدينية، التي تنظمها بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام (1447هـ - 2026م).

تعقد الاحتفالية عصر غد السبت الموافق 9 مايو، على مسرح نقابة الصحفيين بالطابق الأرضي.

كما يشارك في الاحتفالية، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة فضيلة الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي، والدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، لشرح مناسك الحج للزملاء الصحفيين، ومديح للشيخ محمد نصر منشد فرقة الحضرة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال، وآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد أحمد حسن نجم دولة التلاوة، وتقديم الحفل الزميل الإعلامي ملهم العيسوي.

تقديم تيسيرات للزملاء الصحفيين

ووجّه محمد السيد الشاذلي الشكر للشركات الراعية للحفل، مشيرًا إلى أن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين نجحت في تقديم تيسيرات للزملاء الصحفيين، وتوفير أفضل العروض لبرامج العمرة والحج، كما استطاعت اللجنة، من خلال تفاوضها مع شركات السياحة التي تنظم رحلات العمرة والحج عبر النقابة، إدخال موارد مالية للنقابة دون زيادة التكلفة على الزملاء.

وكانت لجنة الحج والعمرة قد أعلنت من قبل عن قبول جميع الزملاء الصحفيين المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن بعثة حج النقابة، بمبلغ 185000 جنيه.