قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر
عالم بلا قواعد.. كيف تغير السياسة الأمريكية الجديدة حسابات الكرملين؟
أسعار البنزين تؤلم الأمريكان.. صدمة اقتصادية وغضب شعبي يتصاعد ضد ترامب
كان دايمًا بيقول نفسي أموت شهيد.. تفاصيل مؤثرة في واقعة إنقاذ فتاة قطار المنوفية
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع
مصطفى بكري: موقف مصر الداعم للخليج ثابت ولا يقبل التشكيك
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق
ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا
غرامته تصل إلى 50 ألف ريال.. مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالف للشريعة
ماذا قال النبي عن سورة الكهف يوم الجمعة؟
ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

أحمد ياسر
أحمد ياسر
أحمد ياسر

في رمال منطقةٍ متقلبة تشتعل فيها النيران، لا تُقاس القيادة الحقيقية بكثرة الشعارات، بل بثقل الأفعال.. وبينما يواجه الشرق الأوسط في عام 2026 صراعات غير مسبوقة وتصعيداً عسكرياً يُهدد بنسف عقود من التنمية، تقف مصر شامخةً، كمرساةٍ ثابتة في بحرٍ هائج.

إن التحركات الدبلوماسية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنسيقه الاستراتيجي العميق مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تتجاوز كونها مجرد لفتات رمزية؛ بل هي إعلانات جيوسياسية حاسمة.

*"القاهرة وأبوظبي".. النبض الاستراتيجي الواحد*

لقد أعادت زيارة الرئيس السيسي إلى أبوظبي ولقائه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التأكيد على حقيقة راسخة في وجدان "العالم العربي الحديث" وهي:

 "مصر هي العمق الاستراتيجي للخليج، والخليج هو القلب النابض لمصر".

في ظل تصعيد إقليمي يتسم بانتهاكات صارخة لسيادة الدول وتوسع خطير للصراع المسلح، كانت رسالة القاهرة واضحة ومباشرة وتجسد قناعات الدولة المصرية: "ما يُصيب الإمارات يُصيب مصر".

إنها رابطة مصير مشترك، وحصن منيع يجمع بين ثقل مصر العسكري والدبلوماسي التاريخي، ومرونة الإمارات وديناميكيتها وقيادتها الرشيدة.. معاً..، يثبتان أن الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يُصبح أمن وموارد الدول الشقيقة هدفاً لصراعات النفوذ.

*صوت الحكمة في خضم العاصفة*

على الجانب الآخر، يُبرز التنسيق المكثف مع سلطنة عُمان ركيزة حيوية أخرى في استراتيجية القاهرة وهي: "السعي نحو دبلوماسية عقلانية لخفض التصعيد".

لطالما كانت مسقط، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، والدبلوماسية العُمانية بمثابة حراس صامتين للمنطقة، متمرسين في فن الوساطة، ومن خلال هذا التقارب الوثيق، يُعزز الرئيس السيسي صوت الحكمة وسط دويّ المدافع، داعياً إلى إيقاف دوامة الصراع والعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات… إنها استراتيجية وقائية مُحكمة لمنع المنطقة من الانزلاق نحو هاوية لا رجعة فيها.

*رسائل حاسمة للجميع: حلفاء وخصوم*

تحمل هذه التحركات المكثفة دلالات عميقة:

1- الرسالة المباشرة: دول مجلس التعاون الخليجي ليست وحيدة، وأي عدوان خارجي أو مساس بسلامة أراضيها سيُقابل باصطفاف دبلوماسي وسياسي واستراتيجي من أقوى دولة في العالم العربي.

2- الرسالة غير المباشرة: الجدار العربي لن يُخترق، لقد نجحت مصر في تحصين نفسها ضد الفوضى، وباستعادة قوتها المؤسسية واستقلالية قرارها، باتت اليوم تصدّر الاستقرار ولا تستورد الأزمات، لا تمارس قوتها بالعدوان، بل باحتضان حلفائها بحزم وحمايتهم.

لقد أثبتت الأزمة العالمية الراهنة بُعد نظر القيادة المصرية. ففي الوقت الذي شكك فيه البعض في جدوى وتيرة البناء، وإعادة تسليح الجيش، وتنويع التحالفات، تأتي الإجابة اليوم جلية وسط صدمات اقتصادية وحروب إقليمية: لقد سارت مصر على الطريق الصحيح.

الدولة الهشة لا تستطيع حماية أشقائها، والأمة المنقسمة لا تستطيع فرض شروط السلام… ولأن الدولة المصرية اجتازت مسار الإصلاح الشامل وبناء القوة، فهي تمتلك اليوم النفوذ لرسم الخطوط الحمراء، والقوة لفرضها.

*الجدار المنيع*

بينما يمر الشرق الأوسط بأخطر مراحل تاريخه الحديث، يقف التحالف (المصري - الإماراتي - العُماني) منارة أمل ودرعاً واقياً ضد انتشار الدمار،  وتُثبت دبلوماسية القيادة المصرية كل يوم أنه رغم الضغوط الجيوسياسية الهائلة، فإن "البيت العربي" سيبقى متماسكاً.

مصر في قلب الإمارات، والإمارات في قلب مصر.. جبهة موحدة تمضي بثقة، تحمي الحاضر، وتؤمّن المستقبل للأجيال القادمة.

القاهرة أبو ظبي الشرق الأوسط أحمد ياسر كاتب صحفي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وائل جسار ينعى هاني شاكر

بكلمات مؤثرة.. وائل جسار ينعى هاني شاكر : عملاق لن يتكرر

هند صبري

هند صبري في رسالة مؤثرة من تونس: أول مرة من غير أمي.. كل تفاصيل البلد فيها هي

محمد ثروت وزكي حسنين

محمد ثروت أول الحاضرين لـ عزاء هاني شاكر

بالصور

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

المزيد