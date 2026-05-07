مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

تستند المعضلة السياسية في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تباين جوهري في المقاربات الاستراتيجية، حيث يتحرك الطرفان وفق معادلة صفرية لا تتيح مساحات حقيقية للتسوية الوسطية. فكل طرف ينظر إلى أي تنازل باعتباره خسارة استراتيجية مباشرة تمس توازن الردع ومكانته الإقليمية والدولية. في هذا السياق، تعوّل إيران على الجغرافيا السياسية بوصفها ركيزة أساسية في إدارة الصراع، وتحديداً موقعها المسيطر على مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً لتدفقات الطاقة العالمية. هذه الورقة لا تمنح طهران فقط قدرة على تهديد الملاحة الدولية، بل تتيح لها إعادة تعريف قواعد الاشتباك وفرض تكلفة اقتصادية عابرة للحدود، بما يحول أي تصعيد إلى أزمة عالمية تتجاوز الإطار الإقليمي.

غير أن هذه الميزة الجيوسياسية لا تخلو من كلفة متصاعدة، إذ تتحول تدريجياً إلى مصدر استنزاف مستمر لإيران على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية. فالتلويح بإغلاق المضيق أو تهديد الملاحة يستدعي ردود فعل دولية وضغوطاً متزايدة، تقلص هامش المناورة وتضع النظام الإيراني أمام معادلة معقدة: الحفاظ على أوراق الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تتجاوز قدرته على التحمل. ومن هنا، يتجلى سلوك طهران في إطار “التصعيد المحسوب”، الذي يسعى إلى تعظيم المكاسب التفاوضية عبر أدوات منخفضة التكلفة نسبياً، مثل الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.

في المقابل، تستند الولايات المتحدة إلى تفوق عسكري واضح، لكنه يظل تفوقاً نسبياً مقيداً بحسابات السياسة الداخلية والخارجية. فواشنطن لا تتحرك بمنطق القوة المجردة، بل بمنطق “تكلفة القوة”، حيث يتم احتساب أي تصعيد عسكري وفق تأثيره على الرأي العام، وكلفته الاقتصادية، وانعكاساته على الاستحقاقات الانتخابية. في ظل إدارة دونالد ترامب، يبرز هذا التقييد بشكل أكثر وضوحاً، إذ يتقاطع القرار العسكري مع اعتبارات داخلية حساسة، ما يدفع الولايات المتحدة إلى تبني نهج “إدارة الصراع” بدلاً من حسمه. ويتجلى ذلك في الاعتماد على أدوات متعددة، تشمل الحصار البحري، والضغوط الاقتصادية، والعمليات العسكرية المحدودة، دون الانخراط في حرب شاملة مفتوحة.

وقد انعكس هذا النهج في التحول الهيكلي لطبيعة الصراع، الذي انتقل من مواجهة عسكرية مباشرة إلى صراع اقتصادي قائم على العقوبات، قبل أن ينحصر تدريجياً في ساحة جغرافية ضيقة تتمثل في مضيق هرمز. هذا التحول يعكس إعادة تعريف الصراع من حالة مواجهة شاملة إلى “نقطة اختناق استراتيجية”، حيث يصبح المضيق مركز الثقل الذي تتكثف فيه جميع أدوات الضغط والتأثير. ونتيجة لذلك، لم يعد الصراع قابلاً للتوصيف التقليدي، بل بات أقرب إلى “حرب هجينة” تجمع بين الردع العسكري، والضغط الاقتصادي، والاشتباك غير المباشر، في حالة من “اللا حرب واللا سلم” التي تفتح المجال أمام تصعيدات محسوبة دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى.

وفي هذا الإطار، تبرز محاولة الولايات المتحدة توظيف الأطر القانونية الدولية كأداة لتعزيز شرعية تحركاتها، بما في ذلك الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن أو التلويح بالفصل السابع، بهدف فرض حرية الملاحة في المضيق. هذه المقاربة تعكس إدراكاً أمريكياً بأن الشرعية الدولية تمثل مضاعف قوة، يخفف من كلفة التحرك العسكري ويوفر غطاءً سياسياً أوسع. غير أن هذه الشرعية تبقى محدودة التأثير في غياب القدرة على فرضها ميدانياً دون احتكاك مباشر مع إيران، التي تتعامل مع المضيق باعتباره امتداداً لسيادتها الوطنية وأداة تفاوضية لا يمكن التنازل عنها بسهولة.

ومع انهيار ترتيبات وقف إطلاق النار غير المعلنة في الخليج، ينتقل الصراع إلى مرحلة أكثر حساسية، تتجاوز “إدارة التوتر” إلى “فرض الإرادات”. ففي هذا السياق، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيارين رئيسيين: إما القبول بشروط تفاوضية قد تمنح إيران مكاسب سياسية، أو اللجوء إلى توظيف تفوقها العسكري لفرض واقع ميداني يعيد فتح الممرات البحرية بالقوة. وهنا، لا يصبح استخدام القوة مجرد خيار عسكري، بل أداة لتقليص الزمن الاستراتيجي الذي تراهن عليه طهران، خاصة في ما يتعلق بإعادة تشكيل معادلة الطاقة وتهديد إمدادات النفط.

عملياً، تتجه واشنطن إلى بناء منظومة ردع متعددة الطبقات، تقوم على تأمين الملاحة عبر فرض “ممر آمن بالقوة”، من خلال نشر واسع للقوات البحرية والجوية، وتنفيذ عمليات إزالة ألغام، واستهداف الأدوات الإيرانية التي تهدد حرية الحركة في المضيق. إلا أن هذا النهج يظل محفوفاً بمخاطر الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب، إذ إن أي احتكاك even محدود قد يتطور إلى مواجهة أوسع، في ظل حالة “الردع المتبادل غير المستقر” التي تميز العلاقة بين الطرفين.

على الجانب الآخر، تتحرك إسرائيل ضمن منطق أكثر تشدداً، يسعى إلى استثمار لحظة التصعيد لتعزيز تفوقها العسكري والاستراتيجي، خاصة في المجال الجوي. كما تدفع باتجاه إدراج تفكيك البرنامج النووي الإيراني كشرط أساسي في أي تسوية، ما يضع قيوداً إضافية على هامش المناورة الأمريكية، ويعقد فرص الوصول إلى حلول وسط. وفي الوقت ذاته، يتوسع نطاق الصراع ليشمل ساحات غير تقليدية، مثل الفضاء السيبراني، حيث تتزايد الهجمات الرقمية كجزء من استراتيجية “الحرب الهجينة” التي تعتمدها إيران لتعويض الفجوة في القدرات العسكرية التقليدية.

اقتصادياً، تتكبد إيران كلفة باهظة نتيجة العقوبات والضغوط، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العملة وخسائر في قطاع النفط، إلا أنها في المقابل تستند إلى خبرة طويلة في إدارة الأزمات، وإلى بنية داخلية قادرة على امتصاص الصدمات نسبياً. كما تراهن على عامل الوقت، وعلى إمكانية تآكل الإرادة السياسية لدى خصومها، خاصة إذا ما انعكست تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. في المقابل، تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً داخلية متزايدة، سواء من حيث كلفة الانخراط العسكري أو تأثير الأزمة على أسعار الطاقة، ما يعزز من ميلها إلى تجنب التصعيد الشامل.

ختاما، يتقاطع المساران الإيراني والأمريكي عند نقطة مركزية: كلاهما يسعى إلى فرض إرادته دون تقديم تنازلات جوهرية، وكلاهما يدرك أن كلفة الحسم الكامل مرتفعة وغير مضمونة النتائج. ومن ثم، يستمر الصراع في صورته الراهنة كحالة “شد وجذب” طويلة الأمد، تتآكل خلالها أوراق القوة تدريجياً دون انهيار كامل لأي طرف. وفي ظل هذا التوازن الهش، يظل مضيق هرمز بؤرة التوتر ومحور إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية، بما يجعله ليس مجرد ممر مائي، بل عقدة استراتيجية تختزل صراع الإرادات في النظام الدولي المعاصر.