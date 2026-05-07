رئيس اتحاد العمال: مصر تتجه لتصبح مركزًا صناعيًا متقدمًا

أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز صناعي متقدم في المنطقة، مدفوعة بخطط توسع في إنشاء المصانع وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما تشهده البلاد من افتتاحات متتالية لمشروعات صناعية في مختلف المحافظات يعكس حجم التطور في البنية الإنتاجية، ويؤكد جدية الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن تعزيز نسب المكون المحلي وتطوير القدرات الصناعية يمثلان محورًا أساسيًا في رؤية الدولة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي والعمال، إلى جانب دعم التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية حقيقية.



