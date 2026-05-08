سفير سابق: التيارات اليمينية تسيطر على مفاصل الدولة الإسرائيلية

أكد عاطف سيد الأهل سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل أن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد تصاعدًا ملحوظًا في نفوذ التيارات اليمينية والدينية المتشددة، مشيرا إلى أن هذا التحول بدأ يتعمق منذ اغتيال إسحاق رابين، حتى وصلت شخصيات يمينية إلى مواقع القيادة والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وقال عاطف سيد الأهل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك تحركات داخل الساحة السياسية الإسرائيلية لتشكيل تكتلات معارضة جديدة تضم يائير لابيد، بهدف منافسة حكومة بنيامين نتنياهو والسعي لإبعاده عن الحكم، عبر تحالف سياسي يُعرف باسم «معًا».

الالتحاق بالخدمة العسكرية

وأشار السفير السابق إلى أن قضية تجنيد «الحريديم» تمثل أزمة تاريخية معقدة داخل إسرائيل، في ظل رفض قطاعات واسعة من اليهود المتدينين الالتحاق بالخدمة العسكرية، استنادًا إلى اعتبارات دينية تتعلق بالتفرغ لدراسة التوراة.