أستاذ كبد وجهاز هضمي يحذر: بعض الفواكه والخضروات تضر مرضى السكر والقولون

حذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، من الإفراط في تناول بعض أنواع الخضروات والفاكهة الغنية بالألياف أو السكريات لدى بعض المرضى، مؤكدًا أن النظام الغذائي يجب أن يختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية.

وقال هشام الخياط، خلال لقائهل برنامج شكل تاني عبر قناة صدى البلد 2، إن الخضروات والفاكهة الطازجة تعد من العناصر الغذائية المهمة لمعظم الأشخاص، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم، إلى جانب دور الألياف في تقليل امتصاص الدهون والسكريات.

وأشار إلى أن مرضى السكري يجب أن يتعاملوا بحذر مع بعض الفواكه مرتفعة السكر مثل البلح والعنب والتين والمانجو، مؤكدًا أن تناولها ينبغي أن يكون بكميات محدودة للغاية، كما شدد على ضرورة الاعتدال في تناول البطاطس.

وأضاف أن مرضى القولون العصبي قد يعانون من الانتفاخات واضطرابات الهضم عند تناول كميات كبيرة من الألياف، لافتًا إلى وجود بعض الخمائر الطبية والأدوية التي تساعد على تحسين هضم الألياف والتقليل من هذه الأعراض.