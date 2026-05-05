أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

حذّر الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي من تجاهل أعراض القولون، مؤكدين أن تأثير هذه الأمراض لا يقتصر على الجهاز الهضمي فقط، بل يمتد ليشمل عدة أجهزة حيوية في الجسم، ما قد ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة وجودة الحياة.

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة

وأوضح إبراهيم من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القولون من أهم أجزاء الجهاز الهضمي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الماء والعناصر الغذائية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من البكتيريا النافعة التي تدعم الجهاز المناعي.

كيف تؤثر أمراض القولون على الجسم؟

الجهاز العصبي والحالة النفسية

يرتبط القولون ارتباطًا وثيقًا بالمخ من خلال ما يُعرف بمحور الأمعاء-الدماغ، لذلك يعاني كثير من المرضى من:

التوتر والقلق

اضطرابات المزاج

صعوبة في النوم

ضعف الجهاز المناعي

تشير دراسات طبية إلى أن نسبة كبيرة من مناعة الجسم تتواجد في الأمعاء، ما يعني أن أي اضطراب في القولون قد يؤدي إلى:

ضعف مقاومة الجسم للأمراض

زيادة فرص الإصابة بالعدوى



الإرهاق وفقدان الطاقة

يعاني مرضى القولون في كثير من الأحيان من:

تعب مستمر

ضعف النشاط

وذلك نتيجة خلل في امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية.

مشاكل الجلد

قد تظهر تأثيرات القولون على البشرة في صورة:

حبوب

التهابات

شحوب في الوجه

أنواع أمراض القولون

القولون

تشمل أبرز الحالات:

القولون العصبي

التهابات القولون

القولون التقرحي

وتختلف درجة الخطورة من حالة لأخرى، لكن جميعها تتطلب اهتمامًا بنمط الحياة والعلاج المناسب.

نصائح للوقاية وتحسين الحالة

اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف

تجنب الأطعمة الدسمة والحارة

شرب الماء بكميات كافية

تقليل التوتر والضغوط النفسية

ممارسة الرياضة بانتظام



متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بسرعة التوجه للطبيب عند: