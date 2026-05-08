قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
ثابت بدون تغيير.. الدولار يسجل 52.65 جنيهًا
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: تحذيرات مبكرة من أزمة التكاثر غير المنضبط للكلاب
اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو.. والدفاعات الروسية تُسقط عشرات الطائرات
العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟
ترامب: السفن تتجه من مضيق هرمز إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-5-2026 في ملاعب العالم
حبس 33 شخصًا في واقعة نصب كبرى عبر بيع أوهام “الآثار” بأكتوبر
ثابت عند6040 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب اليوم
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
دعاء بعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يسقط ذنوبك في دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة بؤر تلوث ومجمعات الخردة داخل المناطق السكنية بالوادي الجديد

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
منصور ابوالعلمين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،   حملة مكبرة لإزالة بؤر التلوث والعشوائيات، استجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من وجود مخلفات وخردة داخل إحدى المناطق السكنية، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.

تعامل فوري مع الإشغالات

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات والعشوائيات التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة رفع وإزالة مخزن غير قانوني يحتوي على كميات كبيرة من الخردة والمخلفات البيئية والقمامة، بعد تلقي شكاوى من أهالي المنطقة بشأن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن تراكم هذه المخلفات.

وشُكلت لجنة متخصصة للإشراف على أعمال الإزالة، برئاسة محمد صالح شريعي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وجرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مع إعادة الانضباط للمنطقة وتأمينها بيئيًا، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين المشهد الحضاري بمدينة الخارجة.

استمرار الحملات الميدانية

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة استمرار حملات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات بيئية أو عشوائيات جديدة، والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أن الوحدة المحلية تستجيب بشكل عاجل لشكاوى المواطنين المتعلقة بالصحة العامة والنظافة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ازالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تطبيق إنستاباي

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

الواقعة

سقوط 33 متهمًا في قضية نصب كبرى عبر بيع أوهام “الآثار”

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

تناولت علبة تونة.. إصابة طالبة جامعية بتسمم غذائي في الوادي الجديد

رفع اشغالات

محافظ الجيزة يقود حملات ميدانية بالعمرانية لرفع كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات.. صور

كلب

دليلك للتعامل السريع مع عقر أو خدوش الكلاب.. مستشفى برج البرلس يوضح

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد