إزالة بؤر تلوث ومجمعات الخردة داخل المناطق السكنية بالوادي الجديد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة بؤر التلوث والعشوائيات، استجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من وجود مخلفات وخردة داخل إحدى المناطق السكنية، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.

تعامل فوري مع الإشغالات

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات والعشوائيات التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة رفع وإزالة مخزن غير قانوني يحتوي على كميات كبيرة من الخردة والمخلفات البيئية والقمامة، بعد تلقي شكاوى من أهالي المنطقة بشأن الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن تراكم هذه المخلفات.

وشُكلت لجنة متخصصة للإشراف على أعمال الإزالة، برئاسة محمد صالح شريعي، نائب رئيس المركز، وبمشاركة إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، إلى جانب الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وجرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة، مع إعادة الانضباط للمنطقة وتأمينها بيئيًا، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين المشهد الحضاري بمدينة الخارجة.

استمرار الحملات الميدانية

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة استمرار حملات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات بيئية أو عشوائيات جديدة، والتعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أن الوحدة المحلية تستجيب بشكل عاجل لشكاوى المواطنين المتعلقة بالصحة العامة والنظافة.