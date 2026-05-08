بانية مشوي بطعم المطاعم.. وصفة صحية وسهلة في البيت

البانية مشوي من الأكلات الصحية واللذيذة التي يفضلها الكثيرون، خاصة لمن يبحثون عن بديل خفيف للبانيه المقلي.

يتميز بسهولة تحضيره وقيمته الغذائية العالية، حيث يعتمد على صدور الدجاج قليلة الدهون مع تتبيلة غنية بالبهارات والليمون، ثم يُطهى بطريقة الشوي التي تحافظ على طعمه الشهي وتقلل من السعرات الحرارية

طريقة عمل بانية مشوي

المكونات

صدور دجاج مقطعة شرائح

2 ملعقة زيت زيتون أو زيت عادي

2 ملعقة زبادي (اختياري لطرواة أكثر)

عصير ليمونة

3 فصوص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود

بابريكا

بهارات فراخ أو كاري خفيف

رشة زعتر أو روزماري (اختياري)

الطريقة

1. اخلطي كل التتبيلة (الزيت + الليمون + الثوم + الزبادي + البهارات) كويس.

2. ضعي شرائح الدجاج في التتبيلة واتركيها من ساعة إلى ليلة كاملة في التلاجة.

3. سخني طاسة جريل أو فرن على حرارة عالية.

4. اشوي البانية على الجريل أو في الفرن حتى يتحمر من الجانبين وينضج (حوالي 6–8 دقائق لكل جانب حسب السمك).

5. اتركيه دقيقة يرتاح قبل التقديم عشان يفضل طري.

يقدم مع سلطة خضراء أو بطاطس مشوية أو رز أبيض حسب الرغبة.