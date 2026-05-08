أخطاء شائعة تمنع نمو الرموش وتسبب تساقطها

تسعى كثير من الفتيات للحصول على رموش طويلة وكثيفة تمنح العينين مظهرا جذابا وطبيعيا، لذلك تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات وروتينات مختلفة للعناية بالرموش وتحفيز نموها بشكل صحي وآمن.

ويعتمد روتين تطويل الرموش على مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد في تقوية الشعيرات ومنع تساقطها، مع الاهتمام بالتغذية والنظافة اليومية للحصول على نتائج ملحوظة مع الوقت.

وينصح خبراء العناية بالبشرة بإزالة المكياج جيدا قبل النوم، خاصة الماسكارا المقاومة للماء، لأنها قد تسبب ضعف الرموش وتقصفها عند الاستخدام المتكرر.

كما يعتبر استخدام الزيوت الطبيعية من أشهر الطرق المستخدمة في روتين تطويل الرموش، مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند، حيث يتم وضع كمية بسيطة على الرموش باستخدام فرشاة نظيفة قبل النوم، مع الحرص على عدم ملامسة العين.

ويؤكد المختصون أن التغذية الصحية تلعب دورا مهما في نمو الرموش، لذلك يفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات مثل البيض والمكسرات والخضروات الورقية.

ومن الخطوات المهمة أيضا تجنب فرك العينين بشكل متكرر أو استخدام مستحضرات تجميل رديئة الجودة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ضعف بصيلات الرموش وتساقطها بمرور الوقت.

ورغم انتشار الوصفات الطبيعية، يشدد الأطباء على ضرورة التوقف عن أي منتج يسبب احمرارا أو التهابا في العين، مع استشارة طبيب مختص عند حدوث أي أعراض غير طبيعية.