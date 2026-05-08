قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
الصحة تنظم المؤتمر الأول لتنمية المهن الطبية للتطوير المهني المستمر
التلاعب بالنفقة.. إخفاء راتبك عن زوجتك يعرضك لـ الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فيروس هانتا.. 10 حقائق حاسمة يجب على الجميع معرفتها

فيروس هانتا
فيروس هانتا
هاجر هانئ

مع تزايد القلق العالمي بشأن الأمراض المعدية النادرة، أصبح فيروس هانتا أكثر تركيزا. على الرغم من أنه غير شائع، إلا أنه يمكن أن يكون شديدا ومهددا للحياة وحتى مميتا - مما يجعل الوعي ضروريا. تم تأكيد حالتين من فيروس هانتا على متن سفينة سياحية فاخرة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع خمس حالات أخرى مشتبه بها قيد التحقيق. كانت السفينة تسافر من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، وهي مجموعة من الجزر قبالة ساحل غرب أفريقيا.

في البداية، يمكن أن يشعر فيروس هانتا بالإنفلونزا، حيث يعاني المرضى من التعب والحمى والقشعريرة والآلام. ولكن بمرور الوقت، حيث يضر الفيروس بالقلب أو الرئتين أو الكلى، يمكن أن يعاني المرضى من ضيق شديد في التنفس وفشل الأعضاء وحتى الموت. في حين قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد حاجة للقلق وأن الخطر على الجمهور الأوسع لا يزال منخفضا، فإن الخبراء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية انتشار المرض على متن السفينة السياحية.

فيما يلي 10 حقائق حاسمة يجب على الجميع معرفتها للبقاء على اطلاع وحماية.


ما هو فيروس هانتا؟
يشير فيروس هانتا إلى مجموعة من الفيروسات التي تنتشر في المقام الأول عن طريق القوارض. يمكن أن يسبب أمراضا خطيرة، بما في ذلك متلازمة فيروس هانتا الرئوية، التي تؤثر على الرئتين.


كيف ينتشر؟
ينتشر الفيروس من خلال ملامسة بول القوارض المصاب أو الفضلات أو اللعاب. يمكن أن يصاب الناس أيضا بالعدوى عن طريق استنشاق جزيئات الغبار الملوثة في الأماكن المغلقة.


انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان أمر نادر الحدوث
على عكس العديد من الالتهابات الفيروسية، لا ينتشر فيروس هانتا عادة بين الناس. ترتبط معظم الحالات مباشرة بالتعرض للقوارض.


الأعراض المبكرة تحاكي الأنفلونزا
غالبا ما تشمل الأعراض الأولية الحمى والتعب وآلام العضلات والصداع. هذا يجعل الكشف المبكر صعبا دون إجراء اختبار مناسب.


يمكن أن يتحول إلى شدة بسرعة
مع تقدم المرض، يمكن أن يؤدي إلى السعال وضيق التنفس وتراكم السوائل في الرئتين - السمات المميزة لمتلازمة فيروس هانتا الرئوية.


معدلات الوفيات مرتفعة للغاية
على الرغم من ندرتها، إلا أن عدوى فيروس هانتا يمكن أن تكون قاتلة. يصل معدل وفيات بعض الأشكال إلى 30 إلى 40 في المائة، مما يجعل الرعاية الطبية المبكرة أمرا بالغ الأهمية.


لا يوجد علاج محدد
لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لفيروس هانتا، غالبا ما تكون الرعاية الداعمة، بما في ذلك العلاج بالأكسجين والاستشفاء، مطلوبة في الحالات الشديدة.

الوقاية هي المفتاح
الحد من التعرض للقوارض هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع العدوى. يتضمن ذلك إغلاق المنازل والحفاظ على النظافة وتجنب الاتصال بالمناطق التي تعصف بالقوارض.


تزداد المخاطر في بيئات معينة
الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في المناطق الريفية أو المزارع أو الأماكن سيئة التهوية معرضون لخطر أكبر. يمكن أن يؤدي تنظيف المناطق المتربة دون حماية أيضا إلى زيادة التعرض.


الوعي ينقذ الأرواح
يمكن أن يساعد فهم أعراض فيروس هانتا وانتقاله في ضمان التشخيص والعلاج المبكرين، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات حادة.
أثارت التقارير الأخيرة عن حالات فيروس هانتا اهتماما عالميا، مما يذكرنا بأنه حتى الأمراض النادرة يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة. يؤكد خبراء الصحة العامة على أهمية الوعي، خاصة مع زيادة التغيرات البيئية والتفاعلات البشرية مع الحياة البرية

على الرغم من أن فيروس هانتا لا يزال نادرا، إلا أنه ليس شيئا يجب تجاهله. يمكن أن يحدث التعرف على الأعراض في وقت مبكر، وتقليل مخاطر التعرض، وطلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب فرقا في إنقاذ الحياة. وفقا للخبراء، فإن البقاء على اطلاع هو خط دفاعك الأول لأنه عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن المعرفة ليست مجرد قوة، بل هي حماية.

فيروس هانتا منظمة الصحة العالمية الإنفلونزا التنفس الرئتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

ترشيحاتنا

جثة

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل في القناطر

ضحية حادث الغربية

مصرع شخص في مشاجرة بسبب ركن الموتوسيكل بالغربية

المتهم

ضبط صاحب فيديو ادعى التعدي المسلح على أرضه بأبو صوير

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد