محافظ الإسكندرية: توأمة مع المدن البيروفية وتعزيز الصناعات الحرفية

​استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السيد ميغيل أليمان أورتياغا، سفير جمهورية بيرو لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

المحافظ يؤكد على عمق العلاقات

وخلال اللقاء، رحب المهندس أيمن عطية بمعالي السفير، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والتشابه الكبير بين مصر وبيرو، وخاصة مدينة الإسكندرية التي تتقاطع في سماتها الحضارية والساحلية مع الجانب البيروفي.

وأعرب المحافظ عن تطلع المحافظة لزيادة معدلات التبادل التجاري والسياحي، وبحث إمكانية إقامة اتفاقية توأمة بين مدينة الإسكندرية وإحدى المدن البيروفية الساحلية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

التعاون في مجال الصناعات اليدوية

​كما شدد المحافظ على أهمية التعاون في مجال الصناعات اليدوية وتدريب الحرفيين، مشيراً إلى أن الشراكة مع السفارة تمثل فرصة متميزة للتعريف بالثقافة البيروفية أمام الجمهور السكندري، ودعم تواجد المنتجات الحرفية المصرية والبيروفية في الأسواق الدولية، خاصة في ظل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات استثمارية وثقافية فريدة.

توطيد العلاقات مع مصر

من جانبه، أعرب ميغيل أليمان أورتياغا عن سعادته البالغة بزيارة الإسكندرية، مؤكداً أنه يشعر وكأنه في وطنه الثاني لكونه نشأ في مدينة ساحلية ببيرو تتشابه إلى حد كبير مع عراقة وجمال الثغر.

وأكد السفير حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع مصر عامة ومحافظة الإسكندرية خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

​وفي سياق متصل، أشاد السفير بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها في المدينة، معلنا عن قيامه بافتتاح معرض للحرف اليدوية البيروفية بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات زيارته، كخطوة عملية لتعزيز التبادل الثقافي والتعرف عن قرب على الفنون اليدوية التي تتميز بها بلاده.