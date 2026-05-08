ضبط طالب ظهر في فيديو تعطيل قائد سيارة ميكروباص بالإسكندرية ومنعه من المرور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بمنع قائد سيارة ميكروباص من المرور أمام العقار محل سكنه بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق يعمل بإحدى المدارس الخاصة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 30 أبريل الماضي، وأثناء سيره بالسيارة الميكروباص وبرفقته عدد من طلاب المدرسة بأحد شوارع دائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص يعترض طريقه ويمنعه من المرور بسبب قيامه بأعمال إصلاحات وترميمات أمام مدخل العقار محل سكنه، مضيفًا أنه تعرض للسب عقب رفضه التوقف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.