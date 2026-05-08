تشكيل مباراة بتروجت ووادي دجلة بالدوري

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجت عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وادي دجلة اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت

تشكيل وادي دجلة

ويسعى بتروجت بقيادة سيد عيد المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة التقدم في الترتيب، من أجل تأمين موقفه في البقاء بالدوري الممتاز الموسم الجديد فيما يدخل وادي دجلة المباراة من أجل الفوز ومواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط.

موعد مباراة بتروجت أمام وادي دجلة

ومن المقرر أن تقام مباراة بتروجت أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت.

القناة الناقلة لمباراة بتروجت ووادي دجلة

وتُذاع مباراة بتروجت ضد وادي دجلة عبر مجموعة قنوات "أون سبورتس"، المالك والناقل الحصري.

موقف بتروجت ووادي دجلة في الدوري

ويحتل وادي دجلة صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن البنك الأهلي الوصيف، وعلى الجانب الآخر يتواجد بتروجت في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

حكام مباراة بتروجت ضد وادي دجلة

ويدير مباراة بتروجت ضد وادي دجلة طاقم حكام مكون من محمود حسين (حكمًا للساحة) الدولي إسلام أبو العطا ورجب محمد (مساعدين) محمد أيمن (حكمًا رابعًا) أحمد جابر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).