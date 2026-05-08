زيلينسكي يتوعد روسيا بمزيد من الهجمات المسلحة.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى خطوط الجبهة الشرقية داخل الأراضي الأوكرانية، وتحديداً في مقاطعة سومي، حيث يتمركز اللواء الثالث عشر الميكانيكي، وذلك برفقة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسي سيرسكي؛ للاطلاع على التطورات العسكرية الميدانية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، أن زيلينسكي عقد اجتماعات مع القيادات العسكرية المسؤولة عن إدارة العمليات في شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني أكد أن الجيش الروسي كثّف هجماته منذ السادس والسابع من مايو الجاري على خطوط التماس والجبهات القتالية بين روسيا وأوكرانيا، فيما تحاول القوات الأوكرانية التصدي لها “بكل شراسة”.

وأكد غيث مناف أن أوكرانيا أعلنت رفضها القبول بهدنة الثامن والتاسع من مايو، موضحاً أن زيلينسكي شدد على أن العقوبات والضربات الأوكرانية ستصل إلى العمق الروسي، مشيراً إلى ترحيب القيادة الأوكرانية بالهجمات التي استهدفت منشآت نفطية داخل روسيا، إلى جانب العمليات التي طالت العاصمة موسكو وأثرت على حركة الطيران المدني هناك.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الرئيس الأوكراني أوعز برفع جاهزية الدفاعات الجوية؛ تحسباً لأي هجمات روسية مرتقبة، بعد معلومات استخباراتية تحدثت عن احتمال شن موسكو هجمات بصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى على الأراضي الأوكرانية.

ولفت إلى أن موسكو أعلنت أن مؤسسات أوكرانية سيادية، بينها الرئاسة والبرلمان ومقرات أمنية، باتت ضمن قائمة الأهداف المحتملة، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف تعاني نقصاً في صواريخ “باتريوت” الدفاعية.