مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

شهد برنامج "البخت" المذاع عبر شاشة النهار موقفًا غير متوقع، بعد أن انفعلت مقدمة البرنامج إيمان خالد في أثناء استضافتها للفنان عمرو رمزي.

وجاء ذلك؛ نتيجة أسلوب رمزي الدبلوماسي في الإجابة على الأسئلة، والتي اعتبرتها مقدمة البرنامج "مِقَفِّلة"، ولا تسمح لها بالاستمرار في الحوار بحُرِّية.

وقالت إيمان خالد على الهواء: “مش هكمل الحلقة دي؛ لأنه مش بيديني قماشة أقدر أكمل بيها، وبيجاوب إجابات مقفولة، أنا أعمل إيه يعني بجد”.

وأكدت مقدمة البرنامج، أن نبرة الانفعال كانت محاولة لمزاح- على طريقة برنامج "حيلهم بينهم" الذي كان يقدمه رمزي منذ سنوات- لكنها اعترفت بأنها لم تنجح في تقليد أسلوبه.



عمرو رمزي: مسلسل "رأس الأفعى" كان تجربة فنية مكثفة

وفي سياق آخر، أكد الفنان عمرو رمزي، في لقاء سابق، أن تصوير مسلسل "رأس الأفعى" كان تجربة شبيهة بالمعسكر الفني، حيث اتسمت كل تفاصيل العمل بالدقة في الكتابة والأداء واختيار المصطلحات.

وأوضح رمزي، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، أن كل حركة وكل كلمة في المسلسل كانت محسوبة، وأن فريق العمل حرص على تقديم شخصية “يحيى موسى” بدقة؛ من خلال دراسة الفيديوهات الواقعية والدرامية للشخصية، مشيرًا إلى أن بعض الفيديوهات التي تُظهر هذه الشخصيات بمظهر مسالم هي “مجرد تمثيل” لإخفاء نواياها الحقيقية.

وأشار إلى أن الهدف كان تقديم شخصية معقدة ومتعددة الأبعاد، مع إبراز التناقضات بين جانبها الشرير والجوانب التي تحاول إخفاءها.

وأعرب رمزي عن سعادته بنجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة جهود جميع فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.