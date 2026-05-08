ما بين الدراما والسينما.. نشاط فني لـ معتصم النهار بـ 3 أعمال فنية

يعيش الفنان معتصم النهار حالة من النشاط الفني في مصر، حيث يشارك في بطولة ثلاث اعمال فنية، فيقوم ببطولة مسلسل "انا انت .. انت مش انا"، كمل يشارك في بطولة فيلم "نصيب"، مع ياسمين صبري ، هذا الي جانب مشاركته في بطولة فيلم " حين يكتب الحب"، مع النجم احمد الفيشاوي.

وكان معتصم النهار، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “نصيب”، على أن يستكمل خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهده في مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا”، مع ميرنا نور الدين، وكذلك فيلم “حين يكتب الحب”.

فيلم نصيب

ويضم فيلم “نصيب” نخبة من النجوم، أبرزهم ياسمين صبري، خالد سرحان، ورحمة أحمد، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل أنا إنت.. إنت مش أنا

أما مسلسل “أنا إنت.. إنت مش أنا” فيُعد أولى بطولات معتصم النهار الدرامية في مصر، ويجمعه للمرة الأولى بالفنانة ميرنا نور الدين، ويشارك في العمل كل من مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، وجيلان علاء، والشحات مبروك، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب. والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد بمشاركة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

فيلم حين يكتب الحب

فيما يأتي فيلم “حين يكتب الحب” من بطولة معتصم النهار، أحمد الفيشاوي، جميله عوض، سوسن بدر، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، وشريف حافظ، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.