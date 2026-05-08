آمال ماهر تستعيد ذكرياتها مع الراحل هاني شاكر: كان بيقولي حافظي على صوتك نعمه كبيرة

تحدثت الفنانة آمال ماهر، عن ذكرياتها مع الفنان الراحل هاني شاكر، معربة عن حزنها على فقدانه.

وقالت آمال ماهر عبر تصريحات إذاعية: «لحد دلوقتي مش مصدقة ومخي مش قادر يستوعب رحيل هاني شاكر فيه بني آدمين بتحسي إنهم مش وش موت وضحكتهم بتديكي أمل في الحياة».



وتابعت: «ومجرد ما تتكلمي معاهم تحسي إن الدنيا لسه فيها أمل.. قدمنا مع بعض دويتو ذكرياتنا، وكنا بنتقابل بشكل يومي وقت التحضيرات، وكان دمه خفيف جدًا ودايمًا يطلعني بره ضغط الشغل».

واستكملت آمال ماهر حديثها عن هاني شاكر: «وكان يقولي (إنتي موهبة عظيمة وصوت صعب يتكرر، حافظي على صوتك والنعمة اللي ربنا إداهالك).. كان من أكتر الناس اللي شجعت صوتي وموهبتي، وبالنسبة لي كان حد من عيلتي، مش مجرد فنان».

وأشادت بأخلاقه وعلاقته بالجميع، قائلة: «كان متفاني جدًا في شغله، ومعندوش أي ضغينة تجاه حد، وعمره ما اتخانق مع حد أو قلل من أي شخص، وكنا بنتكلم في التليفون دايمًا، وكان بيتطمن عليا من وقت للتاني، وكان بيعتبرني بنته أو أخت صغيرة ليه».

واختتمت: «هو هيفضل موجود بأثره وإحنا كفنانين لازم نتعلم منه، اتعلمت منه إن النجاح ممكن يبقى سهل، لكن الأصعب إنك تستمر بنفس القيمة، وهو فضل موجود بقيمته قبل فنه وأول بداياتي كانت مع الفنانة نجاة والفنان هاني شاكر في حفلات 6 أكتوبر، وكان عندي وقتها 13 سنة، وكان بيشجعني ويقولي أقف إزاي قدام المايك».