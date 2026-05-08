فن وثقافة

عمرو دياب وأحمد سعد الأبرز.. غضب على مواقع التواصل لغياب بعض المطربين عن عزاء هاني شاكر

أحمد البهى

أثار غياب عدد من الفنانين عن عزاء الفنان الكبير هاني شاكر، والذي أقيم خلال الساعات الماضية، غضب بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. 

ومن بين هؤلاء الفنانين الذين غابوا عن عزاء الفنان هاني شاكر، عمرو دياب، وأحمد سعد، والذي كانت تربطه علاقة صداقة مع الفنان الراحل. 

وفاة هانى شاكر 

ورحل هاني شاكر رحل عن عالمنا الأحد الماضي بعد معاناته الأخيرة مع المرضداخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ودخل الفنان، المستشفى، نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

وأُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. 

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. 

ونظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

 وتم دفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بطريقة الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

