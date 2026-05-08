ناقد: أحمد مظهر لم يكن مجرد نجم سينمائي بل بطل عسكري وأيقونة فنية صنعت تاريخا استثنائيا

أكد الناقد الفني حاتم جمال أن الفنان أحمد مظهر يمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه لم يكن مجرد فنان كبير، بل بطل عسكري شارك في محطات وطنية مهمة قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم السينما العربية.

وأوضح “جمال” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن أحمد مظهر شارك في عدة حروب بارزة، من بينها الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين 1948، وحرب 1956، ما يجعله من الشخصيات النادرة التي جمعت بين الإنجاز العسكري والتألق الفني.

مسيرة فنية صنعت فتى الشاشة الأول

وأشار الناقد الفني، إلى أن انتقال أحمد مظهر من المؤسسة العسكرية إلى الفن كان نقلة استثنائية، خاصة أنه دخل المجال الفني في مرحلة عمرية متقدمة نسبيًا، لكنه استطاع بسرعة أن يصبح أحد أهم نجوم جيله بفضل حضوره القوي وكاريزمته المختلفة.

وأضاف أن انطلاقته الحقيقية جاءت مع فيلم رد قلبي، الذي رسخ مكانته كنجم أول، قبل أن يخلد اسمه بأدوار تاريخية بارزة أبرزها فيلم الناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين.

الناصر صلاح الدين علامة خالدة في السينما العربية

وشدد على أن أداء أحمد مظهر في شخصية صلاح الدين الأيوبي ظل النموذج الأبرز والأكثر تأثيرًا في تجسيد الشخصية تاريخيًا وفنيًا، معتبرًا أن حضوره العسكري الحقيقي وخبرته بالفروسية منحاه مصداقية استثنائية في الأدوار التاريخية.

“كلمة شرف” يكشف عبقرية الأداء

واعتبر حاتم جمال أن فيلم كلمة شرف يُعد من أبرز المحطات التي أظهرت عبقرية أحمد مظهر التمثيلية، خاصة في مشاهده النفسية المعقدة التي كشفت عن قدرته الكبيرة على الأداء العميق والمؤثر.

شخصية استثنائية داخل وخارج الشاشة

واختتم بأن أحمد مظهر ظل رمزًا للأناقة والثقافة والرقي الإنساني، مشيرًا إلى علاقته الوثيقة بالأديب العالمي نجيب محفوظ ومشاركته في “شلة الحرافيش”، ما يعكس حضوره الثقافي الواسع إلى جانب إرثه الفني والعسكري الفريد.