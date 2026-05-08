هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: “هل رسم وجوه الأشخاص حرام؟، وهل يختلف الحكم إذا كان الرسم لغير وجوه النساء؟”، موضحًا أن الرسم في أصله تعبير بالأنامل عما يدور في خلد الإنسان، ويتفاوت الناس في إتقانه، وله فوائد متعددة.

حكم الرسم

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن السنة النبوية ورد فيها ما يدل على استخدام الرسم كوسيلة توضيح، حيث رسم النبي- صلى الله عليه وسلم- شكلًا هندسيًا؛ لبيان حال الإنسان وأمله وأجله والعوارض التي تعترضه، في دلالة على أن الرسم قد يُستخدم في التعليم والتوضيح.

وأشار إلى أن هذا الرسم الهندسي يبين أن الإنسان يعيش بأمل ممتد، لكن الأجل قد يقطعه، وأن العوارض قد تعوقه عن تحقيق ما يريد، وهو ما يبرز قيمة التبكير بالأعمال وعدم التسويف، كما أوضحه النبي- صلى الله عليه وسلم- من خلال هذا التمثيل البسيط.

وأضاف أن رسم الوجوه قد يكون له غرض محمود، كأن يُستخدم في نقل الحقيقة، أو التعرف على أشخاص في وقائع معينة، خاصة إذا لم تتوافر وسائل أخرى؛ مما يجعل له جانبًا نافعًا ومقبولًا.

وأكد أن الرسم يكون محرمًا؛ إذا توافرت شروط معينة، وهي “أن يكون الرسم مجسمًا” و"أن يُتخذ للعبادة"، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، وكان الغرض منه مباحًا أو نافعًا؛ فلا مانع منه شرعًا.