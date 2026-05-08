الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأزهر للفتوى: التراحم جوهر الإسلام ومنهج حياة يرسخ السلام والمحبة بين الناس

مركز الأزهر للفتوى
رحمة سمير

أكد الدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر للفتوى، أن التراحم في الإسلام يمثل أحد أعظم القيم الإنسانية والدينية، موضحًا أن جوهر الرسالة الإسلامية قائم على الرحمة، استنادًا إلى قول الله تعالى: “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”.

وأوضح “سلامة” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الرحمة تعني إيصال الخير للغير، بينما التراحم هو التطبيق العملي لهذه الرحمة في العلاقات الإنسانية اليومية، بما يشمل التعاطف، الإحسان، ومساعدة المحتاجين.

النبي محمد نموذج الرحمة في العبادة والمعاملة

وأشار إلى أن سيرة النبي محمد تقدم النموذج الأسمى للرحمة، سواء في العبادة أو التعامل مع الآخرين، مستشهدًا بمواقف عديدة جسدت الرفق والتيسير، مثل تخفيف الصلاة عند سماع بكاء طفل رحمةً بأمه.

التشريع الإسلامي قائم على التيسير

وأضاف  عضو مركز الأزهر للفتوى، أن التشريعات الإسلامية نفسها تعكس هذا المنهج الرحيم، حيث راعت أحوال المرضى وكبار السن وأصحاب الأعذار، سواء في الصلاة أو الصيام، بما يرسخ مفهوم أن الإسلام دين رحمة وليس مشقة.

التراحم أساس الاستقرار المجتمعي

وشدد على أن نشر ثقافة التراحم بين الناس يعزز المحبة والسلام الاجتماعي، ويقوي الروابط الإنسانية، مؤكدًا أن التراحم ليس مجرد خلق فردي، بل أساس لبناء مجتمع متماسك تسوده الرحمة والتكافل.

دعوة لتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية

واختتم بالتأكيد على أهمية توعية الأفراد بهذه القيم الإسلامية الرفيعة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية المعاصرة، حتى يظل التراحم سلوكًا عمليًا يعكس حقيقة الإسلام في حياة الناس اليومية.

