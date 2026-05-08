قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على دجلة بثلاثية.. نادي مسار بطلا لـ كأس مصر للكرة النسائية
الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية.. هل يعود ابن النادي؟
تقلبات جوية.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟
التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري
قصة الطواف حول الكعبة.. اعرف الحكمة منه وأنواعه خلال فريضة الحج
مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة
تشكيل الهلال أمام الخلود في كأس خادم الحرمين
اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني
تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات
بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
حلو بشكل مش طبيعي.. محمد سامي يشيد بـ ممشى أهل مصر
الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، بدأت الجامعات الأهلية في الإعلان عن فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، في إطار التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

رابط التقديم بالجامعات الأهلية 

ويواصل موقع صدي البلد، نشر تقارير خدمية لمساعدة طلاب الثانوية العامة الجدد للالتحاق بمختلف الجامعات حيث شهدت الفترة الحالية إعلان كل من جامعة حلوان الأهلية وجامعة القاهرة الأهلية وجامعة عين شمس الأهلية تفاصيل التقديم والبرامج الدراسية المتاحة، إلى جانب مواعيد اختبارات القبول وضوابط التسجيل.

جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم المبكر

أعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها الأكاديمية للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستعداد المبكر لمسيرتهم الجامعية.

ودعت الجامعة الطلاب وأولياء الأمور إلى سرعة الاستفادة من فترة التقديم المبكر والتعرف على البرامج الدراسية المختلفة، تمهيدا لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب وبما يضمن بداية قوية للحياة الجامعية.

رابط التقديم بجامعة حلوان الأهلية 2026
وأشارت الجامعة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي التالي:https://admission.hnu.edu.eg/#/home/main

قائمة الكليات والبرامج المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية

 أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، قائمة الكليات والبرامج المتاحة للالتحاق بها، والتي تشمل كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والسياسة والاقتصاد، والأعمال، والقانون، والتربية للطفولة المبكرة.

جامعة عين شمس الأهلية تعلن ضوابط اختبارات القبول
جامعة عين شمس الأهلية تعلن ضوابط اختبارات القبول
كما أوضحت إدارة القبول المبكر في جامعة عين شمس الأهلية أن الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول يجب عليهم إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى تأكيد الحجز مطبوعا يوم الاختبار.

اختبارات المرحلة الأولى بجامعة عين شمس الأهلية
وأعلنت إدارة القبول والتسجيل بجامعة عين شمس الأهلية عن اختبارات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2026 / 2027، موضحة أن الاختبارات ستعقد داخل مبنى كلية الألسن بمعمل الحاسب الآلي بالدور الأرضي.

 المصروفات الدراسية (سنوياً) 2025/2026

:الطب البشري: 150,000 - 165,000 جنيه.

طب الأسنان: 120,000 - 145,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 80,000 - 110,000 جنيه.

الهندسة: 65,000 - 80,000 جنيه.

حاسبات ومعلومات/الذكاء الاصطناعي: 55,000 - 80,000 جنيه.

 (إعلام، تمريض، علوم)، : تبدأ من 55,000 جنيه.

الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الجامعات جامعة عين شمس الأهلية جامعة القاهرة الأهلية جامعة حلوان الأهلية كلية الطب اختبارات المرحلة الأولى بجامعة عين شمس الأهلية كلية الألسن معمل الحاسب الآلي سوق العمل احتياجات سوق العمل المحلي والدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

ترشيحاتنا

ملابس الإحرام

هل يجوز استخدام المشبك والدبوس في ملابس الإحرام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء

هل تأثم من طردت قطتها بعد إفسادها المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب

المسجد النبوي

دار الإفتاء: يجوز ارتداء ملابس الإحرام في المدينة المنورة دون عقد النية

بالصور

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد