تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات

تنسيق الجامعات 2026، بدأت الجامعات الأهلية في الإعلان عن فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، في إطار التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويواصل موقع صدي البلد، نشر تقارير خدمية لمساعدة طلاب الثانوية العامة الجدد للالتحاق بمختلف الجامعات حيث شهدت الفترة الحالية إعلان كل من جامعة حلوان الأهلية وجامعة القاهرة الأهلية وجامعة عين شمس الأهلية تفاصيل التقديم والبرامج الدراسية المتاحة، إلى جانب مواعيد اختبارات القبول وضوابط التسجيل.

جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم المبكر

أعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها الأكاديمية للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستعداد المبكر لمسيرتهم الجامعية.

ودعت الجامعة الطلاب وأولياء الأمور إلى سرعة الاستفادة من فترة التقديم المبكر والتعرف على البرامج الدراسية المختلفة، تمهيدا لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب وبما يضمن بداية قوية للحياة الجامعية.

رابط التقديم بجامعة حلوان الأهلية 2026

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي التالي:https://admission.hnu.edu.eg/#/home/main

قائمة الكليات والبرامج المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، قائمة الكليات والبرامج المتاحة للالتحاق بها، والتي تشمل كلية الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والسياسة والاقتصاد، والأعمال، والقانون، والتربية للطفولة المبكرة.

جامعة عين شمس الأهلية تعلن ضوابط اختبارات القبول

كما أوضحت إدارة القبول المبكر في جامعة عين شمس الأهلية أن الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول يجب عليهم إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى تأكيد الحجز مطبوعا يوم الاختبار.

اختبارات المرحلة الأولى بجامعة عين شمس الأهلية

وأعلنت إدارة القبول والتسجيل بجامعة عين شمس الأهلية عن اختبارات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2026 / 2027، موضحة أن الاختبارات ستعقد داخل مبنى كلية الألسن بمعمل الحاسب الآلي بالدور الأرضي.

المصروفات الدراسية (سنوياً) 2025/2026

:الطب البشري: 150,000 - 165,000 جنيه.

طب الأسنان: 120,000 - 145,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 80,000 - 110,000 جنيه.

الهندسة: 65,000 - 80,000 جنيه.

حاسبات ومعلومات/الذكاء الاصطناعي: 55,000 - 80,000 جنيه.

(إعلام، تمريض، علوم)، : تبدأ من 55,000 جنيه.