إقبال كبير على مونوريل شرق النيل في اليوم الثالث والأخير للتشغيل المجاني .. صور

شهد مونوريل شرق النيل إقبالًا ملحوظًا من المواطنين في اليوم الثالث لتشغيله للجمهور، والذي يعد آخر يوم ضمن فترة التشغيل المجاني، وسط تزايد الاعتماد عليه كوسيلة نقل حديثة تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وتوافد عدد كبير من الركاب منذ الساعات الأولى على المحطات، خاصة من العاملين بالعاصمة الإدارية والطلاب، للاستفادة من التجربة المجانية التي أتاحتها وزارة النقل لتعريف الجمهور بالمشروع ومستوى الخدمة قبل التشغيل الكامل.

وسيلة تنقل سريعة ومريحة

وأكد عدد من المستخدمين أن المونوريل وفر لهم وسيلة تنقل سريعة ومريحة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، مع انتظام التشغيل وسهولة الحركة داخل المحطات، إلى جانب انخفاض زمن الرحلة بشكل واضح.

ويأتي اليوم الثالث والأخير للتشغيل المجاني ضمن خطة تعريفية بالمشروع، تمهيدًا لبدء التشغيل المنتظم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في تشغيل المراحل الجديدة من مونوريل شرق النيل.