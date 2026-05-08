محافظ البحر الأحمر يوجه بدراسة تشغيل مدفن مرسى علم بالطاقة الشمسية

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المدفن الصحي بمدينة مرسى علم؛ لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة بمدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس النيابية.

واستمع الدكتور وليد البرقي إلى شرح تفصيلي من المسؤولين حول الطاقة الاستيعابية للخلية الحالية بالمدفن، حيث تبيّن أنها قادرة على استيعاب المخلفات لفترة زمنية طويلة، بما يعكس جاهزية المنظومة الحالية لخدمة المدينة ومواكبة احتياجاتها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المدافن الصحية لا تقتصر أهميتها على التخلص الآمن من المخلفات فقط؛ بل تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية البيئة والمياه الجوفية من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، فضلًا عن دعم المظهر الحضاري والجمالي للمدن السياحية، خاصة مدينة مرسى علم التي تستقبل آلاف السائحين سنويًا.

ووجه الدكتور البرقي بإعداد دراسة لتحويل منظومة تشغيل المدفن الصحي للاعتماد على الطاقة الشمسية بدلًا من المولدات الكهربائية التقليدية؛ في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، والاستفادة من معدلات الإشعاع الشمسي المرتفعة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا في تكاليف التشغيل على المدى البعيد.

وشدد المحافظ على ضرورة إعداد دراسة شاملة للتوسعات المستقبلية للخلية الحالية، بما يتواكب مع معدلات النمو السكاني والسياحي المتسارعة بمدينة مرسى علم، مؤكدًا أهمية التخطيط المستقبلي لتفادي أي تحديات قد تواجه منظومة المخلفات مستقبلاً.

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن اهتمام المحافظة بمدن الجنوب، وفي مقدمتها مرسى علم، يأتي في إطار تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مدن البحر الأحمر، والعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم القطاع السياحي.