بعد اختفائه 4 أيام.. العثور على جـ ثة محام داخل مكتبه بالإسماعيلية

عثر الأهالي على جثة المحامي “م.أ.القاضي”، 32 عامًا، داخل مكتبه بعد غياب دام 4 أيام كاملة، وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي وزملائه، في واقعة صادمة هزّت شارع الإسكندرية بمنطقة المحطة الجديدة في الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل المكتب.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثمان المحامي داخل المكتب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الواقعة وبيان أسباب الوفاة.