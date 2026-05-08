الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية.. هل يعود ابن النادي؟

اقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم الجديد، خاصة بعد حالة التراجع التي ظهر بها الفريق في عدد من مباريات الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن قائمة الراحلين عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، هم جراديشار ورضا سليم والمالي أليو ديانج وكامويش.

ويفاضل النادي الأهلي بين أكثر من لاعب أجنبي يجيد اللعب في وسط الملعب، مثل سيدريك جبو لاعب النجم الساحلي، ومحمد زوجرانا لاعب مولودية الجزائر، وماتا ماجاسا لاعب زد، فضلا عن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري.

أولى صفقات الأهلي الصيفية

وبحسب التقارير التلفزيونية، فإن إدارة الأهلي دخلت في مفاوضات متقدمة مع أكرم توفيق، لاعب نادي الشمال القطري، من أجل استعادته مجددًا، ليكون ضمن التدعيمات المنتظرة للفريق خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب بات قريبًا من العودة إلى الأهلي، في ظل التواصل المستمر بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

ويأتي تحرك الأهلي لضم أكرم توفيق؛ في ظل اقتراب رحيل المالي أليو ديانج، لاعب خط الوسط، بعد مباراة المصري البورسعيدي، الأمر الذي دفع الإدارة للبحث عن بديل قادر على تعويض غيابه، وتقديم الإضافة الفنية المطلوبة في منطقة الوسط الدفاعي.

ويُعد أكرم توفيق من الأسماء التي تحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير؛ نظرًا لما قدمه سابقًا مع الفريق من مستويات قوية، فضلًا عن قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

هل يتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي؟

في السياق ذاته، ترددت أنباء داخل النادي الأهلي بشأن إمكانية عودة حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري؛ بعدما طالبت بعض الأصوات بضرورة استعادة خدماته، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وإمكانات فنية.

إدارة الأهلي لم تتحرك بشكل رسمي حتى الآن للتفاوض مع حمدي فتحي، خاصة مع وجود بعض التحفظات المتعلقة بعامل السن، وهو ما جعل فكرة عودته مؤجلة في الوقت الحالي.

وتسعى إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة إلى إبرام عدة صفقات قوية؛ لإعادة الفريق إلى مستواه المعتاد محليًا وقاريًا، وسط مطالب جماهيرية بضرورة تدعيم جميع الخطوط بعناصر قادرة على صناعة الفارق والمنافسة بقوة على البطولات المختلفة في الموسم المقبل.