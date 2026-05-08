التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة فريقي بتروجيت ووادي دجلة، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بتروجيت التسجيل عن طريق أدهم حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 10، وتعادل فرانك بولي لصالح وادي دجلة في الدقيقة 45 +2 من انطلاق المباراة.

وتقدم رشيد أحمد لبتروجيت مرة أخرى في الدقيقة 50، وتعادل دانيل ميسيتش لوادي دجلة في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع وادي دجلة رصيده للنقطة 45 ليحتل صدارة ترتيب مجموعة الهبوط، ورفع بتروجيت رصيده للنقطة 38 ليحتل المركز الخامس.

تشكيل بتروجيت خلال المباراة

تشكيل وادي دجلة

حكام مباراة بتروجت ووادي دجلة

أدار مباراة بتروجت ضد وادي دجلة طاقم حكام مكون من محمود حسين (حكمًا للساحة) الدولي إسلام أبو العطا ورجب محمد (مساعدين) محمد أيمن (حكمًا رابعًا) أحمد جابر ورحمة يوسف (تقنية الفيديو).