إشادة دولية بحضور مصر في بينالي فينيسيا الدولي.. و"جناح الصمت" يخطف الأنظار بالافتتاح الرسمي

جمال الشرقاوي

شهد الجناح المصري "جناح الصمت: بين المحسوس واللامحسوس"، ضمن فعاليات الدورة الـ61 من بينالي فينيسيا الدولي للفنون، إشادة واسعة من مديري المتاحف والمؤسسات الفنية والفنانين والصحفيين ونقاد الفن من مختلف الجنسيات، الذين حضروا الافتتاح الرسمي للجناح بمدينة البندقية، اليوم الجمعه، 8 مايو 2026، حيث نال استحسانًا لافتًا خلال العروض الخاصة المخصصة للفنانين والنقاد، وسط تقدير للرؤية البصرية والطرح التأملي الذي يقدمه الفنان آرمن آجوب، قوميسير الجناح المصري.


ويشارك الجناح المصري، برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات البينالي الذي يُقام هذا العام تحت عنوان "المفاتيح الصغرى"، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر 2026. وشهد الافتتاح الرسمي الدكتورة رشا صالح، مديرة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، والسفير وليد عثمان، قنصل مصر العام في ميلانو، فيما يُفتتح الجناح أمام الجمهور بداية من غدٍ السبت.
ويمثل مصر هذا العام الفنان آرمن آجوب من خلال مشروعه الفني "جناح الصمت: بين المحسوس واللامحسوس"، الذي يستلهم ذاكرة الصحراء الممتدة، ليس باعتبارها مكانًا فحسب، وإنما بوصفها حالة وجودية تتجاوز الحدود والزمن. ويقدم المشروع قطعًا نحتية ضخمة تُجسد تجربة روحية فريدة، تحمل طاقة فنية كامنة ومستترة في حنايا اللاوعي، لا تقتصر على حيزها الخاص، بل تمتد لتشغل الفضاء المحيط بأكمله، متأملة الزمن والوعي، ومانحة المتلقي قدرًا من طاقتها المختزنة عبر التأمل الصامت.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشادت الدكتورة رشا صالح بالدور الذي توليه مصر للفنون والإبداع الفني ممثلًا في وزارة الثقافة، موجهة الشكر إلى الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، على دعمها المتواصل وحرصها الدائم على إنجاح هذا الحدث الثقافي المهم، وما بذلته من جهود كبيرة ومتابعة دقيقة من أجل خروج حفل الافتتاح في أفضل صورة تليق بمكانة مصر الثقافية والفنية، وتعكس رسالتها الحضارية وإسهامها المتميز في دعم الفنون والإبداع على الساحة الدولية.
من جانبه، أشاد السفير وليد عثمان، قنصل مصر العام في ميلانو، بالفنان المصري آرمن آجوب وبأعماله الفريدة التي تمزج بين روح الفن المصري القديم ومفردات الفن المعاصر.
ووجه الفنان آرمن آجوب رسالة إنسانية دعا خلالها إلى إعلاء القيم الإنسانية بعيدًا عن العرق أو الدين أو الجنسية، مستشهدًا بتجربته الشخصية كحفيد للاجئ أرمني إلى مصر، تمكن من الاندماج فيها وصولًا إلى تمثيلها في أهم المحافل الدولية، مؤكدًا أن مصر تقدم نموذجًا ناجحًا لمعالجة مشكلات العالم الراهنة، بما قدمته عبر آلاف السنين من نموذج للانصهار والاندماج الإنساني، يتيح الفرصة لأي فرد، بغض النظر عن أصوله، للوصول إلى أعلى المراتب.

