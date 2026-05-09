قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على متنها 20 شخصا ..القوات الأمريكية تستهدف 6 سفن تجارية وصيد إيرانية
سعر أكبر عيار ذهب يسجل 8017 جنيها في الصاغة اليوم السبت 9-5-2026
مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم السبت 9-5-2026
جامعة القاهرة تنظم الملتقى الأول حول مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل قضية عبدالله الهاشم لإثارة فوضى وتحقيق مكاسب سياسية
أحكام الحج كاملة ومحظورات الإحرام للرجال والنساء.. اعرفها
موعد فصل الصيف 2026.. متى يبدأ رسميًا؟
أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟
OpenAI تطلق إضافة Codex لمتصفح Chrome بقدرات تتخطى البرمجة
تيك توك تدفع 400 مليون دولار لإدارة ترامب لهذا السبب
تورينو يفوز على ساسولو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي
أمريكا تعلن عن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان 14 و15مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تنظم الملتقى الأول حول مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تنظم جامعة القاهرة الملتقى الأول بعنوان: "مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي" تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي قطاعات العمل والإنتاج من داخل الجامعة وخارجها، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 مايو، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة علي مواكبة توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحو تطوير منظومة التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.

تعزيز التكامل بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات التنمية المستدامة

ويأتي انعقاد هذا الملتقي، انطلاقًا من حرص جامعة القاهرة على تعزيز التكامل بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات التنمية المستدامة، والعمل على تطوير البرامج الدراسية بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات المستقبلية القادرة على المنافسة والابتكار.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الملتقى يناقش عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: واقع التخصصات الجامعية في ضوء احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتطوير البرامج الأكاديمية وفق المهارات الحديثة والتقنيات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة والإنتاج، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، واستشراف الوظائف والتخصصات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الملتقي سوف يشهد جلسات نقاشية متخصصة تستعرض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في تطوير التعليم الجامعي وربطه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب طرح مجموعة من التوصيات التنفيذية التي تسهم في دعم خطط الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.

و أكد رئيس جامعة القاهرة، أن مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية أصبحت ضرورة وطنية تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما يستوجب تطوير البرامج الأكاديمية وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة وظائف المستقبل، لافتًا إلى حرص الجامعة علي تطوير برامجها الدراسية واستحداث تخصصات بينية، والعمل علي تنمية مهارات طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز من فرص توظيف الخريجين.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مخرجات هذا الملتقى سوف تُسهم في وضع رؤية تنفيذية واضحة لتطوير التعليم الجامعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبما يعزز من مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

جامعة القاهرة الدولة المصرية القيادة السياسية التعليم العالي سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

صلاح

فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

ترشيحاتنا

كارنيفور

ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

الرموش

أخطاء شائعة تمنع نمو الرموش وتسبب تساقطها

طاجن تورلي

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل طاجن التورلي

بالصور

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح .. ناعم وطري من أول مرة

سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة
سر المحلات في الكريم كراميل الناجح.. ناعم وطري من أول مرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة
وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد