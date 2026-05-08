شوط أول سلبي بين مودرن سبورت والاتحاد السكندري في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، بختام الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح.

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: طارق سيد - علي فوزي - علي زعزع - أحمد يوسف.

خط الوسط: محمد صبري - عبد الرحمن شيكا - محمد مسعد - رشاد المتولي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا - جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، وليد علي، فيجيري، أحمد مصطفى، غنام محمد، آدم رجم، محمد يسري، وحمدي مارسيلو.

موقف مودرن سبورت والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يحتل مودرن سبورت المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية الذي يحتل المركز الحادي عشر (أول مراكز الهبوط).

حكام مباراة مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

يدير مباراة مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من محمد العتباني (حكمًا للساحة)، أحمد لطفي ومحمد أبو رحاب (مساعدين)، هيثم عثمان (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب ووليد عبد الرازق (تقنية الفيديو).