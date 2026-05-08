ياسمين عز عن فتاة الإسماعيلية: فلوس التبرعات اللي جمعتها حرام

هاجمت الإعلامية ياسمين عز، واقعة نصب فتاة تدعي مرضها بمرض السرطان وجمعت تبرعات أكثر من 4 مليون جنيه.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"فتاة ادعت أنها مريضة بمرض وحش وانت أربعة مليون جنيه تبرعات، وللاسف في ناس ممكن تعمل اي حاجة علشان الفلوس وللاسف الفلوس دي حرام، وتأخذ تبرعات من 2023".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن :"تم القبض عليها أمس من قبل رجال الأمن واعترفت في النيابة العامة بكل شيء وقالت مبررات لا تدخل العقل الصحة تاج على راس الأصحاء".