مشاركة ظافر العابدين في ندوة عن شراكات الإنتاج في مهرجان كان

ظافر العابدين وعلي جعفر ضمن نخبة تناقش توسع الإنتاج المشترك في كان
تحت عنوان "توسيع نطاق القصص: الإنتاجات المشتركة التي تقود النمو التجاري في المنطقة"، 

يختتم مركز السينما العربية سلسلة ندواته في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، وذلك يوم الأحد 17 مايو من الساعة 2 حتى 3 ظهراً على المسرح الرئيسي.
 

الندوة التي يُديرها مايكل روسر، تستعرض كيف أصبح الإنتاج المشترك مساراً أساسياً لرفع مستوى الصناعة عبر فتح آفاق التمويل وتوسيع الأسواق وزيادة الإمكانات التجارية للأفلام والمسلسلات. وتناقش الجلسة تطور نماذج الشراكة بين الأطراف المحلية والدولية لإنتاج مشاريع قادرة على المنافسة عالمياً، وكيفية ترسيخ مكانة المنطقة كشريك تنافسي للمحتوى المدفوع تجارياً.

يشارك في الندوة كل من:

● علي جعفر: رئيس الأفلام والمسلسلات العالمية في استوديوهات MBC والمنتج المرشح لجائزة "بافتا"؛ أشرف على إنتاجات عالمية كبرى في السعودية مثل فيلمي "Desert Warrior" و"Kandahar".
● وسام سميرة: مخرج ومنتج لبناني ومؤسس شركة Clandestino Films؛ يقف وراء أعمال بارزة مثل فيلم "أصحاب ولا أعز" على نتفليكس والمنتج التنفيذي لفيلم "كفرناحوم".
● ماركو أورسيني: كاتب ومخرج ومنتج، ومؤسس صندوق IEFTF لدعم المواهب السينمائية الناشئة في دول الجنوب ومساندة السينمائيين المعرضين للمخاطر.
● ميريام ساسين: منتجة لبنانية حائزة على جوائز دولية، ومنتجة أفلام "كوستا برافا لبنان" و"1982"، وحاصلة على جائزة "ريموندو ريزونيكو" من مهرجان لوكارنو.
● ظافر العابدين: النجم التونسي والمخرج والمنتج، الذي يمتلك مسيرة فنية عابرة للحدود بين السينما العربية والعالمية، ومخرج فيلمي "غدوة" و"صوفيا".
● وارث كويش: صانع أفلام ومنتج والمدير التنفيذي لصندوق العراق للأفلام؛ يلعب دوراً ريادياً في تطوير قطاع السينما العراقي وتعزيز حضوره دولياً.

