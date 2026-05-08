نقابة الإسماعيلية تكشف تفاصيل العثور على جثة محام داخل منزله بالمحطة الجديدة



أصدرت نقابة محامي الإسماعيلية بيانًا رسميًا بشأن وفاة محمد أحمد القاضي، المحامي بالإسماعيلية، والذي وافته المنية داخل مكتبه، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأسرته ومحبيه.

وأكدت النقابة، في بيانها، أنها تلقت نبأ الوفاة بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها الأولية في الواقعة، وانتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.



وناشدت النقابة جميع القائمين على الصفحات والمراكز الإعلامية تحري الدقة والأمانة فيما يتم نشره أو تداوله، خاصة ما يتعلق بالحياة الشخصية للأفراد، تجنبًا لنشر معلومات مغلوطة قد تتسبب في أضرار بالغة تمس أسر وذوي المتوفين.



واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.