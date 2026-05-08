الهلال يتوج بكأس ملك السعودية بالفوز على الخلود 2-1

توج الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم، بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على الخلود، مساء اليوم الجمعة.

وسجل تيو هرنانديز لاعب الهلال هدف الفوز في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية استقرت في الزاوية المنخفضة.

وتقدم الخلود مبكرا عبر راميرو إنريكي في الدقيقة الرابعة، لكن فريق المدرب سيموني إنزاجي كافح من أجل تسجيل هدف التعادل، حتى تمكن ناصر الدوسري من إعادة الهلال للمباراة في الدقيقة 42.

واستغل الهلال الزخم، وسجل هرنانديز هدف الفوز بعدها بلحظات ليحصد الفريق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.