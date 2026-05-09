قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: تقدمت بمشروع قانون لربط زيادة المعاشات السنوية بالتضخم
احذر الخرافات..أسامة حمدي: جميع أنواع الطعام خلقها الله ليستفيد منها الإنسان
الحرارة تصل لـ 38.. الأرصاد تكشف خارطة الظواهر الجوية ليوم السبت
أوروبا تستعد لمحادثات محتملة مع بوتين.. هل تلوح نهاية حرب أوكرانيا؟
قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا
محمد لطفي يكشف كواليس صعبة عاشها بسبب طبقة صوته في فيلم كباريه
بدء العد التنازلي.. موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات
محاكمة متهم في قضية فتنة الشيعة.. اليوم
الكشف عن فورد Super Duty Carhartt Edition الجديدة.. صور
فتحي سند يثير الجدل : هل يحصد الزمالك الكونفدرالية والدوري ؟
عمرو أديب: ركوب الوزراء لـ المونوريل أرخص بكتير للدولة من الموكب
نشرة المرأة والمنوعات | هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ .. أعراض فيروس هانتا المبكرة والمتأخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسرار الصدام القوي للفنان الراحل هاني شاكر مع مطربي المهرجانات

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال مصطفى حمدي، الناقد الفني والكاتب الصحفي، إن معركة الفنان الراحل هاني شاكر مع مطربي المهرجانات كانت واحدة من أبرز محطاته الجدلية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن دوافعها لم تكن نقابية فقط بقدر ما كانت تعكس رؤيته الفنية وشخصيته كمطرب متمسك بالمدرسة الكلاسيكية في الغناء.

وأضاف حمدي، خلال استضافته في برنامج "العاشرة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن هاني شاكر رأى في انتشار المهرجانات بشكل واسع وهيمنتها على المشهد الغنائي في فترة معينة تهديداً للهوية الموسيقية المصرية، معتبرًا أن بعض هذا اللون الغنائي تجاوز في الكلمات والمضامين، وهو ما دفعه لاتخاذ مواقف حادة باعتباره نقيباً للموسيقيين في تلك المرحلة.

وأشار إلى أن هاني شاكر كان محقاً، من وجهة نظره، في الاعتراض على بعض التجاوزات الأخلاقية أو اللغوية في عدد من أغاني المهرجانات، مؤكداً أن الحفاظ على الذوق العام يظل جزءاً من مسؤولية أي مؤسسة فنية أو نقابية في مجتمع له خصوصيته الثقافية.

وفي المقابل، أوضح حمدي أن الجانب المختلف عليه في موقف هاني شاكر تمثل في رفضه لفكرة التنوع الموسيقي ككل، وليس فقط الاعتراض على المحتوى، وهو ما اعتبره البعض محاولة لمصادرة ذائقة الجمهور أو تقييد أشكال الغناء الجديدة.

وأكد أن معاركه النقابية أثرت بشكل واضح على مسيرته الفنية، حيث استنزفت جزءاً كبيراً من وقته وجهده في فترة كان يمكن أن يركز فيها على تطوير مشروعه الغنائي، لكنه في الوقت نفسه ظل متأثراً بمنصبه ومسؤوليته العامة كنقيب.

ولفت إلى أن المفارقة ظهرت لاحقاً عندما قدم هاني شاكر أعمالاً قريبة من روح المهرجانات أو الأغاني الشعبية الحديثة، مثل تعاونه مع الفنان أحمد سعد في بعض الأعمال، وهو ما اعتبره حمدي انعكاساً لطبيعة السوق ورغبة الفنان في مواكبة النجاح الجماهيري.

وختم مصطفى حمدي حديثه بالتأكيد على أن ما حدث يعكس في النهاية “شهوة الفنان للنجاح”، موضحاً أن أي نجم كبير، مهما كانت قناعاته، قد يضطر إلى الاقتراب من أنماط موسيقية ناجحة إذا أصبحت واقعاً مفروضاً في السوق، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طريقة تقديم هاني شاكر لهذه التجارب لم تكن منسجمة تماماً مع صورته الفنية الكلاسيكية التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة.

مصطفى حمدي هاني شاكر مطربي المهرجانات محمد سعيد محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

صلاح

فرج عامر يكشف مفاجأة كبرى بشأن مستقبل محمد صلاح

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة

حظك اليوم السبت 9 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 مايو 2026.. لا تجعل الحماس يدفعك للتسرع

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026.. لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة

برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026..لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة
برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026..لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة
برج الثور حظك اليوم السبت 9 مايو 2026..لا تجعل الخوف يمنعك من التجربة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد