الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رانيا فريد شوقي: اسم والدي هو الورث الحقيقي وسبب حب الناس ليا

منار عبد العظيم

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تجربتها في الانضمام إلى لجنة تحكيم مهرجان عنابة بالجزائر، الذي ضم أفلامًا من الجزائر وفلسطين ودول أخرى. 

وأكدت في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد:«اسم فريد شوقي الورث وسبب حب الناس لي».

الاستمتاع بالفن والنقاشات الفنية

وأضافت رانيا أنها استمتعت جدًا بتجربة التقييم والنقاشات الفنية في المهرجان، مشيرة إلى أن الأفلام المعروضة في المهرجانات تختلف عن الأفلام الجماهيرية، وتوفر تجربة فنية غنية ومميزة:«مستمتعة جدًا بوجودي في لجنة التحكيم، لأن المهرجانات لها أفلام مختلفة عن الأفلام الجماهيرية وتجربة مختلفة بنقاشات وأراء فنية».

السينما المصرية وتقريب الشعوب العربية

واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على الدور التاريخي للسينما المصرية في توثيق روابط الثقافة العربية ونشر الفن:

«السينما المصرية هي السبب في تقريب الشعوب العربية، وسبب انتشارها أننا من أوائل صناعة السينما في العالم العربي كله».

