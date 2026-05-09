أمريكا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لتوفير أسلحة للجيش الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات “لدعمهم جهود الجيش الإيراني في توفير أسلحة”.

ووفق البيان الصادر عن الوزارة الأمريكية ؛ فقد شملت العقوبات شركات منها شركتان تتخذان من الصين مقراً لهما وثلاث شركات في هونج كونج.

وأكدت وزارة الخزانة على إستعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران.

كما ألمحت الوزارة الأمريكية إلى أنها قد تفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم أنشطة إيران، "بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط المستقلة في الصين"